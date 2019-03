Tamanho do texto

O colapso de uma ponte pedonal provocou pelo menos cinco mortos e 36 feridos em Bombaim. A queda da estrutura aconteceu em plena hora de ponta na estação de Chhatrapati Shivaji, um dos principais pontos de ligação de transportes públicos na capital financeira da Índia.

O primeiro-ministro Narendra Modi já reagiu, lamentou as vidas que se perderam e prometeu apoio para as famílias das vítimas, garantindo ainda que o estado indiano iria assumir as despesas médicas dos feridos.