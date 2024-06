Modi reivindica vitória nas eleições gerais da Índia

De Euronews com AP

A Aliança Democrática Nacional liderada pelo partido de Modi conquistou 147 círculos eleitorais e 139 assentos parlamentares, ficando longe da maioria parlamentar.

O primeiro-ministro Narendra Modi reivindicou a vitória na terça-feira nas eleições gerais da Índia, apesar de um desempenho fraco do próprio partido que enfrentou um desafio mais forte do que o esperado da oposição.

Após a confirmação dos resultados, Modi dirigiu-se à multidão na sede do partido Bharatiya Janata, anunciando que a Aliança Democrática Nacional formará governo pela terceira vez consecutiva e agradecendo aos eleitores indianos a confiança depositada tanto no partido como na coligação.

"A vitória de hoje é a vitória da maior democracia do mundo", celebrou.

Pela primeira vez, desde que o Partido Bharatiya Janata de Modi chegou ao poder em 2014, parecia improvável que este garantisse uma maioria sozinho e que o primeiro-ministro precisaria do apoio dos outros partidos da coligação para um terceiro mandato.

Apesar da fraca prestação nas eleições, muitas das políticas nacionalistas hindus que Modi instituiu nos últimos 10 anos vão permanecer intactas pelo menos durante mais alguns anos.

Modi prometeu cumprir a promessa eleitoral de transformar a economia da Índia, a terceira maior do mundo, bem como avançar com a produção no setor da defesa, aumentar os empregos para os jovens e ainda ajudar os agricultores, entre outras coisas.

Face aos resultados surpreendentes, a oposição também alegou ter saído destas eleições com uma vitória e que este ato eleitoral tinha sido uma "perda moral e política" para Modi.

"Esta é a vitória do público e uma vitória para a democracia", disse o líder da oposição Mallikarjun Kharge.

Os resultados provisórios divulgados pela Comissão Eleitoral da Índia mostraram que o BJP de Modi estava à frente em 114 círculos eleitorais e ganhou 126 dos 543 assentos parlamentares. O partido do Congresso liderou em 45 círculos eleitorais e conquistou 54 lugares no parlamento indiano.

Um total de 272 assentos são necessários para uma maioria. Em 2019, o BJP ganhou 303 assentos. Já em 2014 garantiu 282, quando Modi chegou ao poder pela primeira vez.

