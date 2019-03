Costa francesa sob ameça de mancha de combustível de 12 quilómetros

A costa francesa está em alerta com o naufrágio do navio 'Grande America' no Golfo da Biscaia. A embarcação italiana largou uma mancha de combustível no oceano com mais de 12 quilómetros de comprimento e um de largura, que flutua agora na direção de La Rochelle, no noroeste do país.

As autoridades gaulesas já deslocaram para a área quatro navios especializados na luta antipoluição.

Foi ainda solicitada ajuda à agência europeia para a segurança marítima no combate ao impacto ambiental do barco naufragado na terça-feira, que transportava mais de 2000 toneladas de combustível pesado.

A marinha está a supervisionar a operação, que conseguiu salvar os 27 passageiros que estavam a bordo.

O Grande America fazia a ligação entre Hamburgo, na alemanha, e Casablanca, em Marrocos, naufragando a pouco mais de 300 quilómetros de La Rochelle.

França teme uma repetição do desastre ambiental provocado pelo naufrágio do petroleiro Erika em 1999. Mais de 400kms de costa da Bretanha foram afetados por cerca de 250 mil toneladas de resíduos e terão morrido entre 150 a 300 mil aves.