Spotify denuncia Apple ao regulador europeu

O serviço de música Spotify apresentou queixa contra a Apple junto das autoridades 'antitrust´' da União Europeia.

Segundo o serviço, a loja de aplicações da Apple limita as escolhas do consumidor o que proporciona uma vantagem injusta à empresa norte-americana.

Em causa está o que o Spotify afirma tratar-se de uma taxa de 30% cobrada pela Apple a fornecedores de serviços que utilizam o sistema de pagamentos da Apple.

O Spotify adianta que ao abdicar do sistema de pagamentos através da App Store enfrenta limitações no contacto com clientes assim dificuldades com atualizações do software.