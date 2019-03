Senador australiano de direita vitima de ovada

Tamanho do texto

Um ovo na cabeça do senador... e pancadaria. Fraser Anning, o senador australiano que associou o massacre de quinta-feira em Christchurch com a chegada de muçulmanos ao país, foi alvo do protesto de um jovem de 17 anos. Aconteceu durante uma conferência de imprensa em Melbourne.

O rapaz atirou um ovo contra Fraser Anning. O senador reagiu e esbofeteou-o. Os dois embrulharam-se mas foram logo deparados. Imobilizado, o rapaz foi depois detido e mais tarde libertado. As autoridades vão prosseguir com um inquérito.

O primeiro-ministro, Malcolm Turnbull, condenou as declarações de Anning considerando-as racistas.

"Na sua associação deste terrível atentado terrorista com questões de imigração, no seu ataque à fé islâmica especificamente, estes comentários são chocantes, feios e não têm lugar na Austrália", declarou Turnnull no Parlamento australiano.

De acordo com dados oficiais, os muçulmanos representam menos de três por cento da população australiana.