Trump usa pela primeira vez veto para defender muro

Disposto a tudo para defender o muro entre os Estados Unidos e o México, Donald Trump usou, pela primeira vez, o poder de veto para bloquer uma resolução do Congresso.

O Senado inflingiu na quinta-feira um duro golpe ao presidente norte-americano ao votar um texto para bloquear a declaração de emergência nacional feita por Trump com o objetivo de financiar a polémica construção.

Trump: "O voto do Congresso para negar uma crise na fronteira do sul do país é um voto contra a realidade. Trata-se de uma tremenda emergência nacional. Uma crise tremenda. No mês passado, mais de 76.000 imigrantes clandestinos chegaram às nossas fronteiras. Estamos a caminho de ver um milhão de clandestinos a chegar às nossas fronteiras. As pessoas odeiam a palavra invasão, mas é isso mesmo: uma invasão de drogas, criminosos e pessoas que não temos qualquer ideia de quem são."

Feroz opositora ao muro, a líder democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, defende um simples reforço das medidas de controlo nas fronteiras. O braço-de-ferro com Trump motivou a mais longa paralisação orçamental da história do país, durante 35 dias, entre dezembro e janeiro.

Na quinta-feira, o voto no Senado contra o muro contou com o apoio de doze senadores do próprio campo republicano de Trump.