Já foi detido o suspeito do ataque em Utrecht, na Holanda, anunciou uma televisão local. Durou várias horas a caça ao homem após o tiroteio no interior de um elétrico que fez, pelo menos, três mortos e nove feridos.

As autoridades holandesas tinham divulgado a imagem de um homem de 37 anos, com o nome de Gökmen Tanis, nascido na Turquia. De acordo com a agência de notícias turca, o ataque visava um familiar, com quem Tanis teria um conflito, e que se encontrava no transporte nessa mesma altura.

Segundo alguns testemunhos, o atacante entrou numa paragem da praça 24 de Outubro e começou a disparar indiscriminadamente sobre os passageiros.

O presidente da Câmara de Utrecht evocou a possibilidade de haver vários atacantes, uma vez que foram registados disparos em diversos pontos da cidade. O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, convocou o executivo para uma reunião de emergência.

"Os primeiros relatos provocaram incredulidade e repúdio: a violência abateu-se sobre inocentes. Os nossos pensamentos estão com eles e com as suas famílias, cujas vidas ficaram viradas do avesso de um momento para o outro. Estamos a fazer tudo ao nosso alca nce para encontrar o ou os responsáveis. Estamos totalmente concentrados nisso", declarou Rutte.

O tiroteio levou as autoridades a ativar o nível de alerta máximo na região de Utrecht, a quarta maior cidade da Holanda, onde se apelou ao encerramento de escolas e mesquitas. Foi reforçada a segurança em torno da sede do governo em Haia, bem como de edifícios públicos considerados vitais e aeroportos do país.