Bolsonaro encontra-se hoje com Trump

Jair Bolsonaro é recebido hoje por Donald Trump na Casa Branca, na primeira visita de Estado como presidente do Brasil.

Ontem, os dois países assinaram um acordo para o lançamento de satélites norte-americanos a partir da base de Alcântara, no Estado brasileiro do Maranhão, à passagem de Bolsonaro na Câmara do Comércio dos Estados Unidos, já de olhos postos no encontro com o homólogo:

"Com Trump, com toda a certeza, nós estaremos materializando o que nós queremos. O Brasil tem muito a oferecer. Eu gostaria muito de fazer parcerias, muito mais do que a assinada sobre o centro de lançamento de Alcântara, nas mais variadas áreas: mineralogia, agricultura, biodiversidade... Temos uma imensidão a ser descoberta na nossa Amazónia e gostariamos, e muito, de ter a parceria desse Estado que eu admiro."

Felicitando a mudança de rumo dos Estados Unidos, com as ascensão de um líder, tal como ele, conservador e populista, Bolsonaro disse também contar com o apoio de Donald Trump e da capacidade bélica dos Estados Unidos para "libertar a Venezuela".

Ontem, Bolsonaro visitou também a sede da CIA, reunindo-se nomeadamente com a diretora dos serviços secretos norte-americanos, Gina Haspel, figura polémica escolhida por Trump e implicada nos programas de tortura pós 11 de Setembro.