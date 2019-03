Tamanho do texto

Marcello De Vito, uma das principais figuras do "Movimento 5 Estrelas" e presidente da Assembleia Municipal de Roma foi detido esta quarta-feirapor suspeitas de corrupção.

Segundo a investigação do Ministério Público, De Vito terá subornado um empresário local - que neste momento está preso - para favorecer a construção do novo estádio de futebol da equipa da Roma.

A imprensa italiana avança que o político "aceitou dinheiro e favores" de outras duas empresas de construção para favorecer projetos na capital italiana.

De Vito tem 45 anos, é um membro histórico do movimento anti-sistema e foi candidato à câmara de Roma, em 2013.

A detenção é um duro golpe para Virginia Raggi, presidente da câmara da capital, que fez da luta contra a corrupção na política italiana uma das principais prioridades.

Esta é a segunda prisão de um membro do "Movimento 5 Estrelas" por suspeitas de irregularidades no projeto do novo estádio da Roma.