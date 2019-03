Tamanho do texto

Destaque da edição desta quinta-feira para o Conselho Europeu, em Bruxelas, a detenção do ex-presidente do Brasil, Michel Temer, o envio de ajuda humanitária para Moçambique e, no dia internacional da Floresta, a uma espécie de árvore portuguesa premiada na Europa.

Apresentação de Ricardo Borges de Carvalho.