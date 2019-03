Michel Temer detido na operação Lava Jato

O antigo presidente do Brasil, Michel Temer, foi detido pela polícia federal em São Paulo, no âmbito da operação "Lava Jato", e levado para o Rio de Janeiro, onde foi posto em prisão preventiva. A detenção doi ordenada pelo juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro e terá a ver com a delação premiada de um intermediário, Lucio Funaro, que terá ajudado a transferir 10 milhões de reais (2,3 milhões de euros) da construtora Odebrecht para a campanha do MDB, o partido de Temer, em 2014.

Uma outra denúncia, do construtor José Antunes Sobrinho, terá também contribuído para a detenção de Temer. O ex-ministro das Minas e Energia Moreira Franco também foi detido. Ao todo, Temer está envolvido em 10 investigações por corrupção.