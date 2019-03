Pedido de "habeas corpus" de Temer conhecido na quarta-feira

Michel Temer fica a conhecer dentro de dias o resultado do pedido de Habeas Corpus depois de ter sido detido na quinta-feira. O requerimento foi introduzido no dia seguinte e esperava-se uma análise e decisão em horas, mas a justiça decidiu analisar o pedido coletivamente e não apenas por um juiz.

Estima-se que a decisão chegará na quarta-feira. Até lá o ex-presidente da República, o segundo atrás das grades no Brasil, contando com Lula da Silva, preso desde abril, fica confinado a uma cela sem janelas, mas com ar condicionado, minibar, televisão, uma mesa e uma cama na sede da superintendência da polícia federal do Rio de Janeiro.

Além de se manter calando nos interrogatórios preliminares, Michel Temer recusou sair para apanhar duas horas de sol, conforme estipulado no regulamento. O ex-presidente estará a escrever um romance.

Temer é acusado de liderar uma organização criminosa que recebeu subornos em troca do favorecimento de empresas já condenadas na investigação Lava Jato.

Ao todo 10 pessoas foram alvo de mandados de prisão preventiva ou temporária e foram realizadas 26 ações de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Distrito Federal.