Ronaldo multado pela UEFA

O avançado da Juventus, Cristiano Ronaldo, foi multado pela UEFA devido à forma como celebrou a vitória frente ao Atletico de Madrid nos oitavos de final da Liga dos Campeões

A UEFA impôs uma multa de 20 mil euros ao avançado português por este ter feito um gesto obsceno com a mão na virilha, ao que tudo indica idêntico ao gesto feito pelo treinador do Atletico, Diego Simeone, no final da primeira eliminatória que terminou com a vitória da equipa espanhola.

O gesto de Simeone valeu ao treinador argentino a mesma multa.

A Juventus de Ronaldo vai agora enfrentar os holandeses do Ajax nos quartos de final da competição europeia.