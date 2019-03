(Outra) Noite de glória de Ronaldo salva Juventus

Tamanho do texto

Cristiano Ronaldo assinou esta terça-feira mais uma noite de glória na Liga dos Campeões e apurou a Juventus para os quartos de final da competição.

O internacional português apontou os três golos do triunfo (3-0) dos campeões italianos sobre o Atlético de Madrid, em Turim, e anulou sozinho a vitória de 2-0 na primeira mão conseguida pela equipa orientada por Diego Simeone.

Foi o oitavo hat-trick do português na história da prova - igualando a marca de Lionel Messi -, na qual aumentou também o próprio recorde de 124 golos em 159 jogos. São já mais golos de Ronaldo do que os conseguidos por 118 das 140 equipas que alguma vez disputaram a Champions.

Paralelamente, isolou-se ainda mais na liderança dos golos apenas na fase a eliminar da 'liga milionária', com 62 tentos, muito acima do segundo classificado neste capítulo: o argentino Lionel Messi, com 40.

Após o encontro de Turim, Cristiano Ronaldo enalteceu "uma noite especial” e a "atitude incrível da equipa, com mentalidade ‘Champions’”, na sequência de um apuramento frente a um adversário “muito difícil".

"Foi para isto que a Juventus me contratou, para ajudar e para fazer o meu trabalho. Estou feliz por uma noite mágica", afirmou o jogador de 34 anos.

No outro encontro desta jornada, o Manchester City confirmou também a passagem aos quartos de final, ao golear o Schalke 04 por 7-0.

A formação comandada por Pep Guardiola já havia vencido o primeiro duelo, por 3-2, realizado em Gelsenkirchen, e não teve problemas para selar a passagem à próxima ronda.

O internacional português Bernardo Silva contribuiu com o quinto golo dos campeões ingleses, numa partida que contou ainda os tentos de Sané, Sterling, Foden, Gabriel Jesus e um 'bis' de Kun Aguero.

A Juventus e o Manchester City juntam-se assim nos quartos de final a FC Porto, Tottenham, Ajax e Manchester United. Esta quarta-feira ficam definidos os dois últimos clubes apurados com os vencedores dos jogos Barcelona-Lyon e Bayern Munique-Liverpool, ambos marcados para as 20h00 (hora de Portugal continental).