Barcelona, Lyon, Bayern e Liverpool buscam últimas vagas na Champions

O Barcelona recebe hoje o Lyon no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol e a equipa de Lionel Messi e companhia vai procurar confirmar o favoritismo para esta eliminatória, depois do 0-0 registado na primeira mão.

Entre os catalães permanece a dúvida sobre a utilização do extremo Dembelé, mas também a desconfiança em relação ao conjunto francês.

Ernesto Valverde quer um Barcelona ao melhor nível e o treinador dos catalães lembrou mesmo o afastamento de outros favoritos nestes oitavos de final.

"O facto de equipas como o Real Madrid e o Paris Saint-Germain terem sido eliminadas é importante e teremos de ter isso em consideração para este jogo. Pensamos que o Lyon é uma excelente equipa", declarou.

Sem nada a perder, o Lyon vai tentar manter a surpreendente invencibilidade nesta edição da Liga dos Campeões.

A equipa treinada por Bruno Genesio vai procurar obter em Camp Nou a primeira vitória sobre o clube catalão, num registo onde soma quatro derrotas e três empates.

Bayern e Liverpool em nova final antecipada

O outro embate desta quarta-feira coloca frente a frente Liverpool e Bayern Munique, dois históricos que têm em comum a ambição de chegar a um sexto título europeu.

A equipa inglesa não foi além de um empate a zero em casa no primeiro jogo e terá contar com a inspiração dos avançados Mohammed Salah e Roberto Firmino para carimbar a passagem aos quartos de final no Allianz Arena.

Já o Bayern vai tentar superar as ausências por castigo de Kimmich e Thomas Muller e dos lesionados Arjen Robben e Tolisso, sendo que Coman está também em dúvida.

No entanto, os campeões germânicos têm no polaco Robert Lewandowski o melhor marcador da competição, com oito golos.

No horizonte da formação bávara está também a ambição de marcar presença pelo oitavo ano consecutivo entre os oito finalistas da Liga dos Campeões.

Os dois encontros estão agendados para esta noite, às 20h00 (hora de Portugal continental).