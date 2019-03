Destaque da edição desta sexta-feira para as dificuldades em fazer chegada a ajuda humanitária às populações da Beira, em Moçambique, para a recusa do ex-presidente do Brasil, Michel Temer, em prestar depoimento à polícia e ainda para a conclusão do Conselho Europeu, em Bruxelas.

Apresentação de Ricardo Borges de Carvalho.