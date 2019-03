Tamanho do texto

Nesta emissão do Euronews Noite, falamos da situação de emergência que se vive em Moçambique, com uma reportagem e com a entrevista ao presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco George.

Também nesta edição, o Brexit é um dos temas em destaque, juntamente com o nascimento do "bebé milagre", que nasceu em Portugal, de uma mulher que estava em morte cerebral desde dezembro.

Apresentação: Ana Serapicos