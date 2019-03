"Breves de Bruxelas": Clima, China, ExxonMobil e Manneken Pis

Um grupo de ambientalistas de várias organizações não-governamentais (Greenpeace Bélgica, Juventude para o Clima, Ação para a Justiça Climática, etc) acampou no centro de Bruxelas, desde domingo à tarde, para pressionar o Parlamento da Bélgica a adotar uma nova lei para lidar com as alterações climáticas.

Em causa está fazer uma emenda à Constituição, esta semana, para aprovar o diploma antes das eleições legislativas no país (em maio, juntamente com as europeias).

Este é o tema de abertura do programa "Breves de Bruxelas", que passa em revista a atualidade europeia diária. Em destaque estão, também, as seguintes notícias: