Papa Francisco entrega medalha a freira que realizou 3000 partos

Uma parteira que ajuda ao nascimento de 3000 crianças é motivo de reconhecimento, e foi isso que o Papa Francisco fez.

O Sumo Pontífice entregou uma medalha especial à freira Maria Concetta Esu pelos milhares de partos que ajudou a realizar durante o seu trabalho missionário como obstetra há mais de 60 anos na República Centro-Africana.

"É um sinal do nosso carinho e do nosso agradecimento por todo o trabalho que fez com as nossas irmãs e irmãos africanos ao serviço da vida, de crianças, de mães e de famílias," afirmou o Papa Francisco.

O Vaticano anunciou, esta quarta-feira, que o Papa Francisco vai visitar Moçambique, Madagáscar e Maurícias de 4 a 10 de setembro.