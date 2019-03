Rumo às eleições europeias Dia 3 - Espanha

Tamanho do texto

A Euronews está na estrada para saber a opinião dos cidadãos de 14 países europeus a apenas dois meses das eleições. Deta vez em Calpe, Alicante.

A Espanha é o lar de uma das maiores populações de residentes britânicos na Europa. Estima-se que cerca de 300.000 vivam em toda a Espanha, 130 mil só em Alicante.

Fomos convidados a passar uma tarde de chá, massas e danças, para vermos como estas pessoas estão a viver o Brexit, como corre este processo de esperança e medo, em relação ao futuro do Reino Unido.

"O que sente com isto tudo?", perguntamos na sala. "Muito zangado, muito muito zangado.", disse-nos um senhor. "Acho que é tudo uma confusão. Ninguém parece saber o que está a fazer, uns dizem uma coisa: parte está a dizer uma coisa...a outra, outra. As pessoas não têm ideia do que está a acontecer.", admitiu um outro.

"Para ser honesta, já nem vejo nada, não entendo nada por isso nem me preocupo.", admitiu das britânicas presentes no encontro.

Britânicos em Alicante

Mas também há opiniões positivas. Uma das senhoras que nos recebeu, a viver em Espanha há já algum tempo, vê as coisas de forma diferente. Acredita que uma vez que se comece a avançar, a "Grã Bretanha irá sobreviver". Acredita também que o país "já passou por coisas piores" no passado, comparadas com o Brexit.

Uma visão positiva, num cenário ainda incerto, tanto para quem vive no Reino Unido, como para quem vive fora dele.

Até as decisões serem tomadas, estes britânicos aproveitam o sol e o mar em terras espanholas.