Facebook vai banir conteúdos racistas e nacionalistas

As novas regras foram anunciadas através de um comunicado, esta quarta-feira. O principal objectivo é reforçar o combate ao discurso de ódio nas diferentes plataformas da rede social.

Barbara Ortutay, especialista em tecnologia da agência Associated Press, explicou à euronews que quem pesquisar conteúdos relacionados com estes temas será direcionado para sites de organizações que garantem apoio a quem defende este tipo de mensagens.

"Se pesquisarmos termos associados a estes grupos não vamos ver resultados. Seremos direcionados para o site da organização “Vida depois do Ódio”, fundada por antigos extremistas que ajudam as pessoas a sair destes grupos violentos. O Facebook usa inteligência artificial e moderadores para encontrar material censurável mas não encontra tudo. E as pessoas estão a ficar cada vez mais espertas e a conseguir escapar ao controlo. Muitos grupos elogiaram esta nova proibição mas há muitas perguntas sobre o que o Facebook vai fazer para as aplicar".

As novas regras foram anunciadas menos de duas semanas depois do ataque terrorista em mesquitas da Nova Zelândia. O principal suspeito do ataque transmitiu o massacre ao vivo e divulgou um manifesto com mensagens nacionalistas brancas na rede social.