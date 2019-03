Federer nas meias-finais de Miami

Tamanho do texto

O tenista Roger Federer está nas meias-finais do Masters 1000 de Miami. Nos quartos-de-final, o suíço bateu o sul-africano Kevin Anderson, sétimo do ranking mundial, pelos parciais 6-0, 6-4.

Federer, de 37 anos, precisou de apenas uma hora e 25 minutos para bater o sul-africano e assegurar a sua sétima meia-final em Miami.

Federer anulou Anderson com o seu ténis devastador desde o fundo do court e com golpes de direita inalcançáveis para o tenista sul-africano de 31 anos, que acabou por ceder o serviço por cinco vezes enquanto o suíço cedeu apenas uma.

Nas meias-finais, Roger Federer, quinto da hierarquia mundial, enfrenta o adolescente canadiano de 19 anos Denis Shapovalov (23º).

O suíço procura conquistar o quarto título no Masters 1000 de Miami e o 101.º da carreira,