Intruso faz parar o Eurostar

As ligações do Eurostar estiveram cortadas na manhã deste sábado. Os comboios com partidas e chegadas a Londres foram suspensos durante várias horas.

A causa foi a circulação de um homem nas linhas, nas proxiidades da estação de St. Pancras. A companhia publicou um aviso no twitter onde pedia aos passageiros para cancelarem as viagens.

O homem, que entretanto foi detido, seria, segundo os media britânicos, um manifestante pró-Brexit que circulou pelas linhas depois de ter passado a noite no telhado da estação.

Ao todo foram suspensas 11 ligações: 4 no sentido Londres-Paris; 4 no sentido Paris-Londres; 2 no sentido Bruxelas - Londres e uma de Londres para Bruxelas.

Foi mais um fator de perturbações e atrasos, que deixou centenas de passageiros furiosos, numa semana já bastante afetada pelas greves dos funcionários da alfândega francesa.