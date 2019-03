Cólera ganha terreno em Moçambique: 270 casos confirmados

Tamanho do texto

Há 271 casos confirmados de cólera em Moçambique, na região afetada pelo ciclone Idai.

Os números não são alarmantes, mas o surto está a evoluir rapidamente. 138 dos casos surgiram nas últimas 48 horas.

A cólera propaga-se pela água e comida contaminada e se não for tratada pode matar em poucas horas.

Esta segunda-feira devem chegar a Moçambique 900 mil vacinas trazidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A campanha de vacinação deve começar na quarta-feira.

A par do tratamento dos doentes, as ONG's tentam combater os fatores de desenvolvimento da doença, particularmente com o fornecimento de água às populações.

Não há notícia de mortes por cólera. O Idai tirou a vida a 501 pessoas em Moçambique