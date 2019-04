Pistola roubada em pleno salão de armas

A LAAD, a maior feira de armamento e defesa da América Latina, arrancou da pior maneira para os organizadores, no Rio de Janeiro: uma pistola foi roubada do espaço do fabricante norte-americano Beretta.

O roubo registou-se pouco antes da inauguração oficial, esta terça-feira, sem que ninguém de apercebesse, apesar das estritas medidas de segurança, garantida tanto por membros do Exército como da polícia brasileira. O ladrão conseguiu mesmo iludir as câmaras de segurança.

Os organizadores precisaram que todas as armas são exibidas sem uma parte do sistema de disparo, o percursor, o que impede assim a sua utilização.

O salão reúne delegações de 80 países e atrai este ano companhias que esperam beneficiar da visão pró-armamento de Jair Bolsonaro. O início do mandato do presidente da extrema-direita ficou marcado por um decreto que facilitou as condições para a compra e porte de armas, num dos países mais violentos do mundo, com quase 64.000 homicídios em 2017.