May pede adiamento do Brexit ao Conselho Europeu

A primeira-ministra britânica pediu ao presidente do Conselho Europeu o alargamento do prazo do Brexit. Numa carta enviada a Donald Tusk, Theresa May solicitou que o prazo de saída do Reino Unido da União Europeia seja alargado para 30 de junho.

May refere que o Reino Unido se preparará para as eleições europeias de final de maio, mas que se houver um acordo antes, as mesmas serão canceladas. Na carta enviada a Donald Tusk, Theresa May deixa bem claro não ser do interesse do Reino Unido, nem da União Europeia, que os britânicos participem nas europeias.

"Ficou claro que o parlamento ainda estava bloqueado aqui no Reino Unido. O que talvez seja mais surpreendente é que ela tenha pedido isso hoje. Pensava-se que ela poderia esperar até segunda-feira para ver como as conversações com o Partido Trabalhista iriam correr. Mas ela decidiu que hoje era um bom dia para fazê-lo. Dá ao Conselho Europeu muito tempo antes da reunião de quarta-feira para tomar algum tipo de decisão e avaliar o pedido", comentou o vice-presidente Simon Usherwood.

Já o presidente do Conselho Europeu quererá oferecer ao Reino Unido a possibilidade de adiar o Brexit por um ano. A notícia está a ser avançada pela imprensa.