Dia de Legislativas em Israel

Tamanho do texto

Dia de eleições parlamentares em Israel, consideradas como um referendo ao primeiro-ministro.

Mais de seis milhões de israelitas são chamados às urnas para eleger os 120 deputados do parlamento.

Benjamim Netanyahu tenta a quinta reeleição, a quarta consecutiva. Está indiciado por práticas de corrupção que devem ser esclarecidas depois das eleições.

O principal adversário de Netanyahu é o chefe do Estado-Maior do Exército. Benny Gantz propõe uma visão liberal sobre questões sociais e religiosas e "tolerância zero" contra a corrupção.

Tem 59 anos e é formado em História pela Universidade de Tel Aviv. Tem prestígio por causa da carreira militar mas é criticado por não ter percurso político.

Ayelet Shaked, atual ministra da justiça, representa “A Nova Direita”.

Segundo as sondagens, o partido pode duplicar a representação no parlamento, de três para seis deputados. Treze candidatos concorrem nas legislativas. Os resultados devem ser conhecidos esta quarta-feira.