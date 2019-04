Rumo às eleições europeias: Itália

Em mais uma etapa da RoadTrip pela Europa, os correspondentes da euronews levaram o sofá vermelho de Lyon para a cidade de Modane. É aqui que começa mais uma etapa da nossa viagem.

JACK PARROCK

Aqui estamos em Modane, uma cidade fronteiriça entre França e Itália. É um lugar crucial neste momento, devido à tensão entre os dois países,

ELENA CAVALLONE

Sim, esta cidade tem sido notícia em todos os jornais nos últimos meses. Como sabes, do outro lado está Bardonecchia, a cidade a partir da qual os migrantes tentam atravessar os Alpes para chegar a França. Temos assistido a confrontos diplomáticos entre os dois países. França foi acusada de expulsar os migrantes de volta para Itália e a realizar operações no território italiano. A imigração é um dos temas que marcam a campanha das próximas eleições europeias. Vamos acompanhar o debate em Itália e não só.

JACK PARROCK

Uma cidade fronteiriça e uma grande eleição, mas também há outra questão: a linha do comboio de alta velocidade, certo?

ELENA CAVALLONE

É o chamado TAV, o comboio de alta velocidade que deve reduzir o tempo de viagem para o transporte de mercadorias e passageiros entre Lyon e Turim das atuais 4 horas para cerca de 1h40. O projeto gerou grande controvérsia durante muito tempo. Agora está a criar tensão entre o Movimento 5 Estrelas - que se opõe ao projeto - e seu aliado governamental, Liga, que apoia a finalização da linha de alta velocidade. Vamos falar com os apoiantes do TAV e com quem está contra. Vamos saber em que ponto estão os trabalhos. E vamos conhecer todas as vozes que compõem o debate político destas eleições tão importantes.