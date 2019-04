Arsenal e Nápoles medem forças nos quartos-de-final da Liga Europa

A jornada desta quinta-feira promete emoções fortes com o aguardado duelo Arsenal-Nápoles em jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa.

No Emirates Stadium, os "gunners" e o coletivo orientado por Carlo Ancelotti tentam superar os reveses na frente doméstica e aproveitar a oportunidade para conquistar um título importante.

"Sabemos que somos melhores a jogar em casa. Por isso esta quinta-feira é muito importante para nós. Mas também sabemos que somos capazes de obter um bom resultado fora de casa. Os dois jogos serão importantes", referiu, em conferência de imprensa, o avançado do Arsenal, Alexandre Lacazette.

No outro duelo do dia, o Benfica joga em casa contra o Eintracht Frankfurt. Para o confronto com os alemães, os encarnados poderão vir a contar com Eduardo Salvio, que recuperou da lesão e treinou na manhã desta quarta-feira.

O Chelsea é outro favorito na contenda pelo título da Liga Europa. Vai medir forças na Éden Arena com os checos do Slavia Praga, conjunto modesto mas que eliminou o pentacampeão Sevilha na fase anterior.

No Estádio de la Cerámica há duelo espanhol entre o Villareal e o Valência.