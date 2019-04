Ramin Djawadi, o compositor da "Guerra"

Tamanho do texto

A vida ao lado dos super heróis campeões de bilheteira não seria a mesma sem as bandas sonoras que os acompanham. Ramin Djawadi é o responsável por algumas delas.

O compositor de origem irano-alemã dá cartas em Hollywood, mas foi o famoso inverno a chegar a Westeros que o trouxe para a ribalta.

"Assisti à série, no início, como qualquer espectador faria pela primeira vez e tive os meus altos e baixos emocionais e enquanto assistia, pensava 'Como é que vou pintar isto musicalmente? O que é que vou fazer com a minha partitura?'. Sabia que tinha chegado o meu momento", revela o compositor.

Djawadi nasceu na Alemanha e estudou música em Berklee , nos Estados Unidos. Foi pela mão do conterrâneo e galardoado Hans Zimmer que fez carreira no cinema norte-americano. Hoje tem no repertório mais de 100 bandas sonoras para filmes e séries.

A "Guerra dos Tronos" conquistou-o desde o início.

"Gosto tanto das personagens, que escrevo do coração, com o que sinto naquele momento e torna-se bastante emocional para mim. Às vezes tenho de me afastar, fazer uma pausa e trabalhar noutra coisa que não seja tão pesada emocionalmente e depois voltar. Acho que será muito difícil para mim dizer adeus a estas músicas e à série", conta.

O primeiro episódio da oitava e última temporada de "A Guerra dos Tronos" tem estreia marcada para este domingo.

A partir de abril o inverno tem finalmente os dias contados.