Nesta edição de Euronews Noite, acompanhamos um dos grandes títulos do dia: Julian Assange foi detido em Londres. O fundador do Wikileaks foi preso pela polícia britânica, depois de quase sete anos de asilo na embaixada do Equador. Theresa May acredita que o Brexit ainda é possível antes das eleições europeias e, no Sudão do Sul os militares tomaram o poder. Estes são os principais destaques desta edição, com apresentação de Patrícia Tavares.