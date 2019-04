Euronews Noite 12.04.2019

Nigel Farage lançou o partido "Brexit", para concorrer às eleições ao Parlamento Europeu e pretende uma "revolução democrática" na política britânica. No Sudão, os militares não vão entregar o ex-presidente ao Tribunal Penal Internacional. "Nascer Livre para Brilhar" é o novo projeto de prevenção e tratamento, para inverter os efeitos do vírus da SIDA em Angola. E, em Portugal, Brexit significa "Brelcome" - a campanha lembra que as portas vão continuar abertas aos turistas britânicos. Estes são os principais destaques de Euronews Noite, com apresentação de Patrícia Tavares.