Kim Jong-un deixa aviso a Donald Trump

Kim Jong-un mostrou-se disponível para um novo encontro com Donald Trump... mas só se os Estados Unidos mudarem de atitude. O líder norte-coreano deixou o aviso durante um discurso à Assembleia Popular Suprema, onde lembrou que o presidente norte-americano se apresentou na Cimeira de Hanói com uma agenda impraticável, que o levou a questionar se tinha dado o passo certo ao reatar as relações com Washington.

Donald Trump tinha revelado na quinta-feira que estava aberto a um terceiro encontro com Kim Jong-un, para o líder norte-coreano isso só será possível se os Estados Unidos mudarem de política até ao final do ano e adotarem uma posição mais flexível tendo em vista o levantamento das sanções em vigor.