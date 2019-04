Portugal vai receber parte dos migrantes do Alan Kurdi

Tamanho do texto

O navio de ajuda humanitária Alan Kurdi já tem onde atracar. Os 64 migrantes resgatados no mar Mediterrâneo no início de abril vão ser recebidos pela Alemanha, França, Portugal e Luxemburgo.

O acordo foi alcançado entre Malta e a Comissão Europeia, mais de uma semana depois do navio alemão ter resgatado os migrantes, provenientes da costa da Líbia.

A embarcação foi impedida de atracar em Itália e em Malta, antes de Berlim intervir e pedir ajuda à Comissão Europeia.

O mau tempo dificultou as condições de vida no navio. A embarcação leva a bordo adultos e crianças, agora com um destino definido.