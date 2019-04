Migrantes do navio Alan Kurdi já pisaram terra

Tamanho do texto

Os 62 migrantes que estavam a bordo do navio de ajuda humanitária alemão Alan Kurdi já estão em terra. Os refugiados atracaram esta tarde em Malta.

A bandeira maltesa só foi erguida no navio depois da Alemanha, França, Portugal e Luxemburgo aceitarem receber os migrantes provenientes da Líbia, que estavam desde a semana passada a bordo da embarcação, altura em que foram resgatados no Mar Mediterrâneo.

O navio tinha sido impedido de atracar em Itália e em Malta, antes de Berlim intervir e pedir ajuda à Comissão Europeia, a qual elaborou acordos com os quatro países que irão receber as pessoas.

O mau tempo dificultou as condições de vida no navio. A embarcação levava a bordo adultos e crianças, agora com um destino definido.