Crise migratória: Sul da Europa quer resposta "unida" e mais esforços da UE

Líderes dos países do sul da Europa reunidos em Malta pedem "aumento significativo dos esforços da UE" face à crise migratória no Mediterrâneo

Os líderes reunidos na capital de Malta para a Cimeira dos Países do Sul da União Europeia apelaram a uma resposta "unida" e "estrutural" face à crise migratória.

Portugal, Espanha, Itália, França, Chipre, Malta, Grécia, Croácia e Eslovénia defenderam "um aumento significativo dos esforços da União Europeia" e um aprofundamento da parceria com o continente africano para combater as arriscadas travessias do Mediterrâneo e assegurar uma "gestão sustentável" das migrações.

Só em junho e agosto, pelo menos 990 migrantes perderam a vida no Mediterrâneo.