Navio humanitário Alan Kurdi à espera de ajuda

É o caso mais recente de um navio de ajuda humanitária à espera de um porto para atracar.

O Alan Kurdi, da ONG alemã Sea Eye, tem 64 migrantes a bordo. O mau tempo, principalmente as tempestades estão a dificultar as condições dentro do navio

Isaac é um dos migrantes a bordo. Está feliz porque está ao pé da família. Cresceu sozinho e sabe a importância de estarem todos juntos. Quer continuar ao lado da mulher e da filha

O navio de ajuda humanitária alemão resgatou os migrantes na última quarta-feira, na costa da Líbia e foi impedido de atracar em Itália e em Malta.

Berlim já pediu a intervenção da Comissão Europeia.