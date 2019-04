Brooklin Nets desarmam Philadelphia 76ers

A jogar fora de casa, os Brooklyn Nets não se deixaram intimidar e triunfaram em solo dos Philadelphia 76ers por 111 a 102, na abertura dos play-offs da NBA.

D'Angelo Russel foi figura de destaque durante o confronto e contribuiu com 26 pontos. Como ele, Caris LeVert e Spencer Dinwiddie também se mantiveram na ordem dos dois dígitos somando 23 e 18 pontos respetivamente.

Do lado dos "Sixers", favoritos no Wells Fargo Center, Jimmy Butler salvou o coletivo. Foi responsável por 36 pontos.

Joel Embiid ainda contribuiu com outros 22 pontos, mas apesar do esforço não foi suficiente para dar volta à boa forma dos Brooklyn Nets. Teve um desempenho aquém do esperado, como Ben Simmons, outro dos principais jogadores dos "Sixers." Só contribuiu com nove pontos, num dos piores duelos da temporada.

O segundo jogo acontece esta segunda-feira.