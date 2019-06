Warriors recuperam e reclamam vitória em terras canadianas

Tamanho do texto

Noite difícil para os adeptos dos Raptors.

No final, bastou um ponto para selar a vitória dos Golden State Warriors em terras canadianas.

Os Raptors dominaram durante grande parte da partida chegando a alcançar uma vantagem de seis pontos.

Para os Warriors os problemas agravaram-se com a lesão do avançado Kevin Durant, a segunda na perna direita no espaço de um mês.

A poucos minutos do apito final tudo sugeria que os canadianos iriam fazer história.

Mas a persistência dos Warriors acabaria por recompensar.

A partida acabaria ser decidida nos últimos trinta segundos.

Resultado final: 106 para os Warriors, 105 para a equipa da casa.

Os Warriors ganham mais um jogo a ser disputado em casa.