Casos de sarampo aumentam 300% na Europa

A situação é cada vez mais preocupante.

A Organização Mundial de Saúde voltou esta segunda-feira a deixar um alerta sobre o aumento de casos de sarampo, mesmo em países com programas de vacinação gratuita.

No primeiro trimestre de 2019, a organização da ONU registou quatro vezes mais casos do que no mesmo período de 2018. O continente africano é o mais afetado com um aumento de 700%, seguido pela Europa que registou um aumento de mais de 300%.

O sarampo é uma das doenças mais contagiosas do mundo.

Está a reaparecer por causa da desconfiança em relação às vacinas nos países ricos e por causa da falta de acesso aos cuidados de saúde nos países mais pobres.