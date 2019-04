O regresso do grande campeão

Um regresso a todos os títulos excecional, tanto mais que há 11 anos que Tiger Woods não conquistava um título tão importante.

Nos últimos anos Woods viu-se a braços com crises de ordem pessoal assim como uma lesão na coluna e problemas nos joelhos que o afastaram dos relvados durante anos.

Mas a vitória no torneio de Augusta veio mudar tudo isto.

"Tinha sérias dúvidas depois do que aconteceu há dois anos. Mal podia andar, não podia sentar-me ou deitar-me, não podia fazer nada. Por sorte fui operado à coluna e isso permitiu-me levar uma vida normal. Foi então que me apercebi que conseguia jogar golfe de novo e que ia conseguir fazer tudo isto, ainda tenho as mãos para tal", disse Tiger Woods durante a conferência de imprensa realizada após a vitória no torneio de Augusta.

Uma vitória que mereceu os parabéns do atual presidente norte-americano, Donald Trump, e do anterior também, Barack Obama.

A última vez que Tiger Woods conquistou um título no masters de Augusta foi em 2005.

Em 2008 Woods conquistava aquele que seria o seu último título de relevo no Open dos Estados Unidos.

Aos 43 anos Tiger Woods está de regresso às competições e com ambições renovadas.