Cinco anos depois, Tiger Woods volta a triunfar

Na prova que encerra a época do PGA Tour - disputada pelos primeiros 30 da Fedex Cup, conquistada por Justin Rose -, Woods completou os quatro dias de competição com 269 pancadas - 11 abaixo do PAR.

O golfista, de 42 anos, bateu a oposição de Billy Horschel e Dustin Johnson, que ficaram em segundo e terceiro lugares, respetivamente.

"Estava em dificuldades para não chorar no último buraco. Disse para mim mesmo que ainda podia tirar a bola da areia, por isso 'aguenta e vamos jogar'. Uma vez com a bola no 'green', cumprimentei o Joey porque estava ganho. Eu poderia dar conta do recado a partir dali", confessou o golfista, visivelmente emocionado.

Depois de anos marcados por várias polémicas na vida pessoal, Tiger Woods viu uma multidão de milhares de pessoas celebrar com ele a vitória número 80 no PGA Tour.

Com o triunfo deste domingo, Woods está apenas a dois triunfos de Sam Snead, o jogador com mais triunfos (82) no circuito americano.