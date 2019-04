Sobe para 10 o número de mortos em desabamento na Muzema

Tamanho do texto

Subiu para 10 o número de mortos na sequência do desabamento de dois prédios no Rio de Janeiro. Ao final da noite do passado domingo, os bombeiros encontraram sob os escombros o corpo de uma mulher.

Com 14 desaparecidos ainda por encontrar, as autoridades enfrentam um quarto dia de buscas com previsão de chuva

No local, de acordo com os bombeiros, estão mais de 100 militares, com o apoio de cães farejadores, para além de drones e helicópteros.

Os edifícios ruíram na comunidade da Muzema, na zona oeste carioca, onde ainda se mantém a esperança de encontrar sobreviventes.