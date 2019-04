Barcelona de olho nas semifinais da Champions

Os catalães só precisam de um empate para chegar à semifinal da Liga dos Campeões mas pela frente têm o Manchester United e um treinador cheio de ambições.

Ole Gunnar Solskjaer ainda recorda o ano e a vitória de 1999 frente ao Bayern Munique.

Também tem presente o afastamento do Paris Saint-Germain da eliminatória deste ano.

"Claro que a memória do Paris Saint-Germain ajudará o jogadores e a equipa porque sabemos que podemos voltar o rumo das coisas", sublinhou, em conferência de imprensa, o treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.

O Barcelona parte com vantagem depois da vitória por 1-0 em Old Trafford no duelo da primeira mão dos quartos-de-final. Mas nada está ganho, alertou Ernesto Valverde, lembrando que é preciso ter cuidado com os visitantes: "O que temo mais é o espírito que têm, os jogadores, o poder e a velocidade que têm. Se dermos espaço aos jogadores, correm muito bem. São fortes e contundentes."

No outro duelo da jornada, a Juventus mede forças com o Ajax, depois do empate a uma bola no primeiro confronto.

Massimiliano Allegri disse que Cristiano Ronaldo está em melhores condições físicas para a segunda mão da eliminatória da Liga dos Campeões.