Juventus perde 15 pontos no campeonato italiano

A retirada de 15 pontos à Juventus, uma das equipas da cidade italiana de Turim, coloca o clube no 10º lugar na tabela de classificação da Serie A - o que representa uma queda brutal da 3º posição. Esta sanção da justiça desportiva italiana deve-se ao aparecimento de novas provas relativas a fraude nas transferências de jogadores de futebol.

Paolo Bertinetti O Presidente da Associação Amigos da Juventus, Paolo Bertinetti, adiantou que "foram punidos com o número de pontos necessários para impedir a qualificação do clube para a Liga dos Campeões". E acredita que: "a UEFA ainda encontraria uma estratégia para excluir a Juve também da Liga Europa", mesmo se o clube ganhasse a ganhasse a Coppa Itália. Por outro lado, há também quem fique contente com a decisão do tribunal, como os adepto da equipa rival de Torino.