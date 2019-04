Macron promete reconstrução de Notre-Dame

Com as chamas em Notre-Dame sob controlo, Emmanuel Macron assegurou ter sido evitado o pior. Nas imediações do incêndio, em Paris, o presidente francês prometeu dar início à reconstrução.

"Os meus pensamentos estão com todos os nossos compatriotas, porque a Notre-Dame de Paris é a nossa história, a nossa literatura, o nosso imaginário, o lugar onde vivemos todos os nossos grandes momentos, as nossas epidemias, as nossas guerras, a nossa libertação. é o epicentro das nossas vidas, é o ponto de referência a partir do qual partem as distâncias e de medida a partir de Paris. Ela aparece em livros, pinturas.É uma catedral que é de todos franceses e francesas, mesmo aqueles que nunca vieram aqui (...) Estou comprometido. A partir de amanhã, uma coleta nacional será lançada e muito além de nossas fronteiras, vamos apelar aos maiores talentos e muitas pessoas virão dar o contributo. E nós vamos reconstruir. Vamos reconstruir Notre Dame. porque é o que os franceses esperam, porque é o que a nossa história merece, porque é o nosso destino", afirmou Macron, em declarações à comunicação social.