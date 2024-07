Treino em tempo de guerra: primeiro pugilista olímpico palestiniano quer fazer história em Paris 2024

De Alessio Dell'Anna com

"Estou aqui para competir, não apenas para participar", diz Waseem Abu Sal, de 20 anos, de Ramallah, o primeiro pugilista palestiniano nos Jogos Olímpicos, em entrevista à Euronews. Dos oito atletas palestinianos que participaram nos Jogos Olímpicos, apenas dois continuam a residir na Palestina.

Para além da Equipa de Refugiados, a equipa palestiniana será a única nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com a maioria dos seus atletas a viver fora do seu país de origem.

Dos oito atletas, seis nasceram ou residem atualmente no estrangeiro - na Arábia Saudita, no Dubai, na Alemanha, no Chile e nos Estados Unidos.

Os treinos na Palestina tornaram-se quase impossíveis na sequência da guerra entre o Hamas e Israel.

Entre as mais de 38.000 vítimas mortais da guerra, cerca de 300 eram atletas, árbitros, treinadores e outro pessoal desportivo, de acordo com o diretor técnico do Comité Olímpico da Palestina.

Apenas dois atletas da equipa olímpica palestiniana ficaram na Palestina: o corredor Mohammed Dwedar, de Jericó, e o pugilista Wasim Abu Sal, de Ramallah.

A guerra Hamas-Israel "destruiu" o "sonho" da geração desportiva palestiniana

Wasim Abu Sala é o primeiro atleta da história a representar a Palestina nos Jogos Olímpicos.

Apesar de ter apenas 20 anos e de já ter conquistado duas medalhas internacionais, o atleta contou à Euronews que não foi nada fácil.

Treinou na Palestina durante a guerra e vai regressar a casa com o conflito ainda em curso.

"Para mim, sempre foi muito difícil porque na Palestina não há muitos outros atletas para treinar ou interagir, mas nunca desisti".

"Antes da guerra, participei nos Campeonatos Asiáticos. Foi bom estar lá com outros atletas da diáspora, de Gaza, da Cisjordânia. No final, eles tornaram-se como meus irmãos. Mas alguns deles morreram na guerra. Um outro, um jovem pugilista, perdeu um olho durante a ocupação e, com ele, o seu sonho".

Um dos atletas palestinianos mais proeminentes a morrer na guerra foi o corredor de longa distância Majed Abu Maraheel. Foi o primeiro palestiniano a competir nos Jogos Olímpicos de Atlanta96.

Morreu de insuficiência renal no início deste ano, depois de não ter podido receber tratamento em Gaza nem ser levado para o Egipto, segundo as autoridades palestinianas.

Estou nos Jogos Olímpicos para competir, não apenas para participar

Os oito atletas palestinianos presentes nos Jogos Olímpicos competirão nas modalidades de boxe, judo, natação, tiro, atletismo e taekwondo.

Apenas um atleta palestiniano, Omar Ismail, do taekwondo, se qualificou por direito próprio para os Jogos de Paris. Os outros sete atletas obtiveram os seus lugares através de um sistema de "wild-card", que faz parte do sistema de quotas universais.

Apoiado pelo Comité Olímpico Internacional, este sistema permite que os atletas que representam nações mais pobres com programas desportivos menos estabelecidos possam competir, mesmo que não cumpram os critérios desportivos.

Omar Ismail, nascido no Dubai e que vai competir pelos territórios palestinianos nos Jogos Olímpicos de Paris, pratica taekwondo em Sharjah AP/Martin Dokoupil

Mas Abu Sal não está preocupado com a forma como se qualificou - graças a um wild card. Para ele, o que importa agora é o que vai acontecer a seguir.

"Sou o primeiro pugilista palestiniano nos Jogos Olímpicos. Tenho o vento a favor, não sou apenas um participante, mas um concorrente", disse à Euronews.

Nunca nenhum atleta palestiniano ganhou uma medalha olímpica.

Vamos lutar até ao último segundo

O diretor do Comité Olímpico Palestiniano, Nader Jayousi, disse que a conquista de medalhas não é a principal prioridade dos atletas que chegaram a Paris.

"Estamos aqui para mostrar o nosso palestinianismo", disse ele. "Estamos concentrados em lutar até ao último segundo, o que temos vindo a fazer como nação nos últimos 80 anos. Tínhamos grandes esperanças de ir a Paris 2024 com atletas qualificados", disse Jayousi, o diretor técnico da equipa.

"Perdemos muitas oportunidades devido à paragem total de todas as atividades no país".

Yazan Al Bawwab, um nadador de 24 anos que nasceu na Arábia Saudita e vive no Dubai, disse que não espera reconhecimento pelo seu desempenho na piscina. Usa a natação, disse, como uma "ferramenta para a Palestina".

Yazan Al Bawwab após as eliminatórias dos 100 metros livres masculinos nos Campeonatos do Mundo de natação em Fukuoka, Japão, 26 de julho de 2023 AP/Lee Jin-man

"Sabem quantas piscinas aprovadas existem na Palestina? Zero", disse al Bawaab, que observou que a economia palestiniana é demasiado pequena e frágil para apoiar de forma consistente o desenvolvimento de atletas de elite.

"Não há desporto na Palestina. Neste momento, somos um país que não tem comida nem abrigo suficientes e estamos a tentar descobrir como nos mantermos vivos. Ainda não somos um país desportivo".

O Papa Francisco disse no domingo esperar que os Jogos Olímpicos de 2024 sejam "uma oportunidade para estabelecer uma trégua nas guerras", apelando à paz nos conflitos em todo o mundo.