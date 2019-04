Acidente com autocarro na Madeira faz 28 mortos

Tamanho do texto

Pelo menos 28 pessoas morreram esta tarde quando um autocarro de turismo caiu por uma ribanceira, na zona do Caniço, no concelho de Santa Cruz, na Madeira. Segundo o presidente da Câmara de Santa Cruz, Filipe Sousa, as vítimas são 11 mulheres e 17 homens.

No autocarro seguiam 51 pessoas, tendo 22 delas sido transportadas para o hospital com ferimentos de várias gravidades.

As primeiras informações indicam que terá chocado contra outro veículo o que o levou a sair de estrada e cair sobre uma habitação. O número poderá aumentar nas próximas horas quando se conseguir retirar o veículo coletivo de passageiros. Ao que tudo indica as vítimas são todas alemãs.

O acidente ocorreu junto à Quinta Splendida.

No local estão pelo menos 25 bombeiros e 19 viaturas incluindo ambulâncias, carros de desencarceramento e viaturas de apoio da corporação do Funchal.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, viaja hoje à noite para o Funchal, para acompanhar a situação após o acidente com o autocarro turístico.

