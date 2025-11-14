Vários mortos e feridos depois de autocarro colidir com paragem na Suécia

Polícia confirma várias vítimas, sem precisar um número exato. Meios de comunicação suecos informam também que o motorista do autocarro foi detido.
Várias pessoas morreram na sequência do embate de um autocarro contra uma paragem de autocarros em Valhallavägen, no centro de Estocolmo. A polícia informa que há feridos e mortos após o acidente.
O incidente ocorreu pelas 15:00 desta sexta-feira, hora local.
Em comunicado, as autoridades referem que houve várias vítimas, sem dar números exatos.
Segundo a emissora nacional sueca SVT, o autocarro acidentado não deveria estar ao serviço na altura do acidente e o motorista do autocarro foi detido sob suspeita de homicídio.
Mathias Häglund, responsável pelas operações de resgate, disse que apenas o motorista estava a bordo e que foi detido.
O pesado envolvido no acidente era um autocarro de dois andares.
No seu site, a polícia sueca, informa que a administração municipal já organizou uma task force para gestão de crise na Villagatan 12.