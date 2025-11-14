Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Vários mortos e feridos depois de autocarro colidir com paragem na Suécia

O autocarro envolvido no acidente
O autocarro envolvido no acidente Direitos de autor  Henrik Montgomery/TT NEWS AGENCY
Direitos de autor Henrik Montgomery/TT NEWS AGENCY
De Gavin Blackburn & Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Polícia confirma várias vítimas, sem precisar um número exato. Meios de comunicação suecos informam também que o motorista do autocarro foi detido.

Várias pessoas morreram na sequência do embate de um autocarro contra uma paragem de autocarros em Valhallavägen, no centro de Estocolmo. A polícia informa que há feridos e mortos após o acidente.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O incidente ocorreu pelas 15:00 desta sexta-feira, hora local.

Em comunicado, as autoridades referem que houve várias vítimas, sem dar números exatos.

Segundo a emissora nacional sueca SVT, o autocarro acidentado não deveria estar ao serviço na altura do acidente e o motorista do autocarro foi detido sob suspeita de homicídio.

Polícia no local onde o autocarro de dois andares colidiu com uma paragem em Estocolmo na sexta-feira, 14 de novembro de 2025, causando mortes e feridos.
Polícia no local onde o autocarro de dois andares colidiu com uma paragem em Estocolmo na sexta-feira, 14 de novembro de 2025, causando mortes e feridos. Henrik Montgomery/TT NEWS AGENCY

Mathias Häglund, responsável pelas operações de resgate, disse que apenas o motorista estava a bordo e que foi detido.

O pesado envolvido no acidente era um autocarro de dois andares.

No seu site, a polícia sueca, informa que a administração municipal já organizou uma task force para gestão de crise na Villagatan 12.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Ucrânia e Suécia assinam acordo de longo prazo para o fornecimento de 150 caças Gripen a Kiev

Festival de cinema judaico cancelado na Suécia após cinemas recusarem-se a acolher eventos

Suécia moderniza abrigos de guerra face a tensões crescentes com a Rússia