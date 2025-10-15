O parque de estacionamento de Igeldamms, em Estocolmo, pode parecer um vulgar parque subterrâneo escavado na rocha, mas também pode servir de abrigo público para 1200 pessoas em caso de conflito militar.

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Perante o aumento das tensões com a Rússia desde a invasão em grande escala da Ucrânia no início de 2022, o governo sueco comprometeu-se a aumentar em sete vezes as despesas com a defesa civil.

Desde o ano passado, reservou cerca de 7,7 milhões de euros para melhorar os 64 000 abrigos do país construídos durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, a fim de proteger melhor a população.

Até à data, a tónica tem sido colocada na modernização de várias dezenas de grandes abrigos com capacidade para mais de 1000 pessoas.

Os trabalhos de renovação do abrigo Igeldamms, construído durante a guerra, no centro de Estocolmo, foram concluídos em setembro, estando ainda em curso a modernização de 24 dos 80 outros grandes abrigos.

De acordo com a Agência Sueca de Contingências Civis, o processo, que envolve a substituição de geradores a gasóleo e a atualização dos filtros de ar, pode levar dois a três anos a concluir.

O governo espera que o aumento do financiamento nos próximos anos ajude a acelerar o processo.

Mas Anders Johannesson, especialista em abrigos da Agência Sueca de Contingências Civis, diz que o orçamento anual ainda não é suficiente para reparar todos os 64.000 abrigos, quanto mais para construir novos.

No final do ano passado, o ministro da Defesa Civil da Suécia, Carl-Oskar Bohlin, alertou que a ameaça de um ataque militar aumentou e já não poder ser excluída.

O ministro falou durante a apresentação de uma nova versão de um guia de emergência do tempo da Guerra Fria.

São oferecidos conselhos práticos sobre tudo, desde ataques cibernéticos e terroristas a pandemias, crises ambientais e guerra convencional. Há também indicações relacionados com a autodefesa, a resiliência psicológica, a segurança digital e a proteção contra ataques aéreos.

A primeira edição foi publicada durante a Segunda Guerra Mundial.